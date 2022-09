Spreekuur: bestaat er een vaccinatie tegen hart- en vaatziekten?

Leonard Hofstra, cardioloog Cardiologie Centra Nederland: Het korte antwoord op uw vraag is dat hart- en vaatziekten geen infectieziekten zijn, veroorzaakt door een virus, bacterie of parasiet. Daarom is vaccinatie hiertegen niet mogelijk.

Toch is er een revolutionaire strategie geïntroduceerd die sterk lijkt op de technologie die voor de zogenoemde mRNA-vaccins wordt gebruikt, zoals tegen covid.

Cholesterol

Misschien wel de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten is een verhoogd LDL-cholesterol, het gevaarlijke cholesteroltype dat voor dichtslibbing van slagaderen zorgt. Alle cholesterolverlagende therapieën, ook de statines, zorgen indirect voor meer LDL-C-receptoren aan de oppervlakte van levercellen.

Meer LDL-C-receptoren gaan meer LDL-C ’vangen’ en zorgen zo voor een lagere LDL-C-bloedspiegel. Zo worden patiënten met een hoog risico beter beschermd.

Wat is nu de nieuwe strategie? LDL-receptoren worden normaal gesproken afgebroken in de levercel door het zogeheten PCSK9-enzym. De aanmaak van dit PCSK9 gaat via het aflezen van mRNA.

Nu komt de vergelijking met de succesvolle covid-vaccins. Door een remmend RNA te geven, een zogenoemde silencing RNA, wordt aflezen van het PCSK9-mRNA geblokkeerd en wordt de productie hiervan sterk geremd. Het effect hiervan is dat LDL-C-receptoren niet meer worden afgebroken en weer LDL-C kunnen gaan vangen.

Daling

Grote studies onder patiënten hebben laten zien dat elke zes maanden injecteren van dit remmende siRNA voor langdurige en sterke daling van het LDL-C-cholesterol zorgt.

Daarmee begint deze strategie sterk op de jaarlijkse vaccinatie tegen bijvoorbeeld griep te lijken!

