Premium Het beste van De Telegraaf

Hotel van de Week In het Holland House Beach Hotel op Sint Maarten is het alsof je bij familie logeert

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service. VRIJ kroont elke week een onderkomen. Dit keer verbijven we in het Holland House Beach Hotel in Philipsburg op het eiland Sint Maarten.