Luxurymerken Bentley en Rolls-Royce zien elektrische toekomst

Bentley zet in op uiterlijk 2025 om zijn eerste volledig elektrische auto uit te brengen. Rolls-Royce zal op hetzelfde moment een elektro-auto in het programma hebben. Sterker nog, Rolls-Royce werkt toe naar een modellengamma dat volledig uit elektrisch aangedreven modellen gaat bestaan. “Dat doen we niet in een keer, maar stap voor stap. Het is onmogelijk om van de een op de andere dag over te schakelen”, zegt Rolls-Royce CEO Torsten Müller-Ötvös tegen Autovisie. “Onze klanten houden van de V12-motor, maar tijden veranderen. Overheden stimuleren emissievrije binnensteden en daar bereiden we ons op voor. Uit onze klantonderzoeken blijkt dat veel van de Rolls-Royce-eigenaren al een elektrische auto in de garage heeft staan.”

Volgens Chris Craft, de verkoopdirecteur van Bentley Motors, staat 35% van de kopers in het luxury segment open voor elektrische auto’s en heeft 30% van de ondervraagden al ervaring met het rijden in een elektro-auto. Het bedrijf werkt momenteel samen met zustermerken Porsche en Audi aan een elektrisch model. Enkele jaren geleden lieten beide automerken nog weten dat hun klanten geen interesse in een dergelijk type hadden.

Rolls-Royce ziet de elektromotor als vervanging van de huidige V12-krachtbronnen. Bij Bentley kiest men voor meerdere aandrijflijnen. In de komende drie jaar introduceert het Engelse merk voor al zijn productlijnen een stekkerhybride. Daarna komt zijn elektro-auto. De stap daarna is de waterstofauto. “We zien veel potentieel voor de krachtbron voor grote modellen”, legt de verkoopdirecteur uit. Bentley ontwikkelt de brandstofceltechniek samen met de andere merken van het Volkswagen-concern. Wie als eerste met de waterstofauto komt, is nog de vraag.

Bentley kondigde vandaag zijn strategie aan tijdens het eeuwfeest, waar de 100-jarige autobouwer de conceptcar EXP 100 GT presenteerde. Het 5,80 meter lange studiemodel beschikt over vier elektromotoren. De auto zou een bereik van 700 km hebben.

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Lees dan verder op Autovisie.nl