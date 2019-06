Lezersreis: naar het noorderlicht en Sami in Lapland

Programma

Dag 1

U vliegt via Oslo naar Tromsø, 350 kilometer ten noorden van de poolcirkel. De stad wordt omgeven door fjorden en hoge bergen. In de namiddag gaat u aan boord van de MS Quest. Na diner aan boord bezoekt u de Arctic Cathedral en neemt u de kabelbaan naar Fjellheisen. Vanaf dit platform heeft u ’s avonds een fraai uitzicht op Tromsø. Terug aan boord, zet het schip koers naar de fjorden.

Dag 2 t/m 6

De vaarroute hangt samen met het weer, de natuur en het wilde leven. In deze periode van het jaar keert de zon terug, en is er dagelijks enkele uren zonlicht. Doordat de zon onder de horizon blijft, geeft dit de rest van de dag een mysterieus licht. Sinds 2010 overwinteren enorme scholen haring in de fjorden rond Tromsø en trekken die op hun beurt weer orka’s en bultrugwalvissen aan. Met een beetje geluk laten deze dieren zich zien. Waar mogelijk maakt u met zodiacs landingen op de spectaculaire eilanden rond Tromsø.

Ook gaat u naar kustplaats Alta, de stad van het noorderlicht. Kristian Birkeland bouwde hier in 1899 een observatorium voor het natuurverschijnsel. We brengen een bezoek aan de ’Northern Light Cathedral’. Aansluitend ziet u een expositie over het natuurverschijnsel.

U verblijft een nacht in het IJshotel in Alta en krijgt informatie over de Sami-cultuur met hun unieke tradities en gebruiken tijdens uw verblijf in het Sami-dorp Kautokeino. De Sami zijn de inheemse nomadische bewoners van Lapland die leven van de trekkende rendieren. U geniet van een typische Lapse lunch in een Lavvu, de traditioneel nomadische tent van Sami.

Dag 7

’s Ochtends wordt u naar het vliegveld gebracht voor uw vlucht via Oslo naar Amsterdam.

Reisdatum en prijs

17 - 23 januari 2020

Reissom: vanaf € 3645 P.P.

Inbegrepen

• Vliegreis Amsterdam-Tromsø v.v. met SAS

• Bustransfer van Tromsø naar de haven

• Overnachtingen, maaltijden, koffie, thee aan boord van het schip

• Activiteiten tijdens de expeditiecruise

• Lezingen aan boord

• Uitgebreide informatie voor vertrek

Niet inbegrepen

• Persoonlijke uitgaven en kosten communicatie

• Reis- en annuleringsverzekering en fooien

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

• Administratiekosten van €25 per boeking.

