Zo herken je goede marsepein met voldoende amandelen

In de aanloop naar Sinterklaas snoepen we er op los met kruidnoten, schuimpjes en marsepeinfiguurtjes. Vooral de figuurtjes zijn mijn favoriet, maar dan moet de marsepein wel mooi zacht zijn en voldoende amandelen bevatten!

Die figuurtjes hebben overigens vaak de vorm van een varkentje, leverworst of worteltje. Dat heeft een reden, vertelt banketbakker Cees Holtkamp. „November was vroeger de slachtmaand en mensen spaarden altijd in de aanloop naar Sinterklaas, als er cadeautjes werden gegeven. Omdat er in die periode altijd minder banket werd verkocht, maakten banketbakkers goedkopere figuurtjes van marsepein.”

De delicatesse bereikte Europa in de middeleeuwen. Over De precieze herkomst is men niet helemaal zeker. Het zou volgens een theorie vanuit China via het Midden-Oosten het Middellandse Zee-gebied hebben bereikt. Maar het kan ook met de Turken zijn meegekomen.

Zeker is dat marsepein zowel in Spanje als Italië al heel lang wordt gegeten. De zoete traktatie werd in ons land rond de 17e eeuw populair. Destijds was Sint-Nicolaas niet alleen een kindervriend, maar ook beschermheilige van ongehuwde vrouwen en geliefden. Op 6 december, zijn naamdag, konden jongens met een stuk marsepein een meisje hun liefde verklaren.

Een ander product dat ook van amandelen wordt gemaakt, is natuurlijk amandelspijs. Het verschil is dat hier naast suiker, eieren en citroenrasp in gaan.

Vliesje

Het maken van marsepein was in de jaren vijftig een veel meer werk dan nu. Holtkamp: „We kochten amandelen in grote hoeveelheden uit Sicilië. Die waren van hoge kwaliteit, bevatten veel amandelolie en kwamen met vliesje binnen. Dat vlies verwijderden we door de amandelen kort te koken en vervolgens door een rubberen wals te halen waardoor het vliesje losliet. De amandelen met vlies die overbleven werden ’weeskinderen’ genoemd, die haalden we alsnog met de hand los. Vervolgens maakten we marsepein door middel van de koude methode. Amandelpasta en de suiker worden fijngewreven tot marsepein, dit geeft de beste kwaliteit omdat er geen verandering van de smaak ontstaat. Het is echter minder lang houdbaar.”

Het snoepgoed werd in de 17e eeuw populair in Nederland. Ⓒ 123rf

Dan is er ook nog de warme methode, waarbij het geheel in ketels wordt verwarmd en er een massa ontstaat die makkelijker verwerkbaar is. Door productie bij hoge temperatuur is de marsepein langer houdbaar. Holtkamp: „Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat tegenwoordig bijna alle banketbakkers hun marsepein halen uit Lübeck, in Noord-Duitsland waar dit al heel lang via de warme methode wordt gemaakt. Marsepein maak je makkelijk zelf. Holtkamp: „Dat doe je door 200 gram amandelen te mengen met 250 gram suiker in de keukenmachine. Heel belangrijk is wel dat je er een beetje water bij doet, anders gaat het helemaal mis! Goede amandelen met genoeg amandelolie zijn ook essentieel, uit Valencia bijvoorbeeld. Van amandelen uit Californië kun je geen marsepein maken, die zijn heel goed om te roosteren, maar veel te droog voor marsepein.”

Grijze kleur

Goede marsepein met voldoende amandelen herken je aan de grauwe, grijze kleur. „Hoe meer suiker er naar verhouding in zit, hoe witter de kleur. Soms ben je genoodzaakt om meer suiker te gebruiken.

Zo verkopen we in de winkel en bij lunchzaak Kessens een Zweedse prinsessentaart, met een roze en lichtgroene kleur. Als je hiervoor de verhouding 1 op 1,25 aanhoudt, lukt het niet om de grauwe marsepein een heldere, frisse kleur te geven. In dat geval gebruik je dus meer suiker.”

Holtkamp hoopt dat de mensen thuis met amandelen en suiker aan de slag gaan om deze sinterklaastraktatie te maken. „Het is helemaal niet moeilijk, er zijn daarnaast natuurlijke, onschadelijke kleurstoffen verkrijgbaar om eventuele figuurtjes in te kleuren.”