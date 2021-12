Gehaktbrood met peterselie en puree

Al hoop ik natuurlijk dat u dit deze winter zelf ter plekke kunt gaan proeven. Giet de melk over de broodblokjes en laat ze 10 minuten weken. Verwarm de oven voor op 180 graden, fruit de uien en peterselie met wat olie in een koekenpan. Kook ondertussen de aardappels gaar.

Meng in een kom het gehakt, ui, peterselie, het geweekte brood, ei, zout, peper en marjolein goed door elkaar. Voeg eventueel wat paneermeel toe als het te nat is of niet blijft plakken. Maak een broodvorm en leg in een ingevette ovenschaal. Giet vervolgens 200 ml warme runderbouillon in de ovenschaal en leg een klein uurtje in de oven. Check geregeld of er nog vocht in de schaal zit, zo niet, voeg dan wat bouillon toe.

Pureer de aardappelen, meng met de melk, boter, nootmuskaat, zout en peper. Serveer het met de puree, het braadvocht en gehakte peterselie.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g half-om-half gehakt

- 200 g oud wit brood

in blokjes

- 250 ml melk

- 1 ei, 1 ui (gesnipperd)

- 1 bosje peterselie (gehakt)

- 400 ml runderbouillon

- Snufje marjolein

- 1 el olie, zout peper

- 1 kg aardappelen

- 2 el boter, 125 ml melk

- snufje nootmuskaat