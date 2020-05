Weer op vliegvakantie? Lezers weten ’t zo net nog niet

Wat blijkt? De meningen lopen uiteen. Van een heel stellig nee, zoals Tineke Duivenbode („Vakantie is voor ons doen wat je wilt zonder stress, dus we wachten op een vaccin”) en Corinne Sedgers („Mijn moeder is doodziek geweest, laat anderen maar proefkonijn spelen!”) tot „Als het kan, ging ik morgen al!” van Tineke Dreese en Wil Cornelissen: „Ik kan niet wachten. Ik kijk er zelfs naar uit om vanuit mijn tuin in Aalsmeer de vliegtuigen weer te horen overvliegen!” Heather Treffers draagt een oplossing aan voor twijfelaars: een soort green card op basis van meting van antistoffen in het bloed, waarmee je kunt vliegen tussen landen waar dezelfde risico’s en maatregelen zijn. En dat naast verplichte mondkapjes en temperatuurmeting.

Een speciale vermelding verdient Jan van Werd. Hij gaat z’n leven lang niet meer vliegen. „Het allerbeste wat een mens voor de natuur kan doen. In 1963 heb ik als enige maal naar New York gevlogen voor aflossing op een zeeschip, de Dutch Master. Daarna nooit meer.”

Mooi. Tevreden zijn met die keer of keren dat je hebt gevlogen, is ook een idee.

Vaccin

Wellicht dat jongeren er makkelijker over denken, maar voor ons 70-plussers houdt vliegen voorlopig op en is het wachten op een vaccin. Niets is nog feilloos bewezen en om nu het risico te lopen dat je op terugvlucht wordt geweigerd waardoor je dagen of weken elders moet wachten, is niet bepaald een leuke verlenging van je vakantie.

Piet Huisman

Snel weer

Normaal vlieg ik elke twee weken naar mijn partner die in Frankrijk woont en werkt. Momenteel is het onmogelijk om elkaar te zien, dus zodra het kan, ga ik weer, met dezelfde frequentie.

Ik houd me aan de opgelegde maatregelen en zal wellicht iets meer mijn handen wassen. Maar gaan zal ik!

Wanda Veenstra

Nadenken

Vliegen op zich zal heel misschien veilig zijn, maar hoe staat het met het land waar je naartoe gaat?

Je weet nooit welke besmetting je mee terugneemt en dan zijn heel veel Nederlanders de dupe omdat jij zo nodig op vakantie moest. Gebruik je verstand. Is het nu zo moeilijk om een jaar niet op vakantie naar het buitenland te gaan?

Gerrit de Pijper

Thuisvakantie

Laten we nog even geduld hebben en in onze eigen omgeving blijven,

of in ieder geval in eigen land. Het toerisme heeft waarschijnlijk de grootste klap uit z’n bestaan gehad, dit kunnen we deels zelf weer oplossen door geld in de eigen economie te houden. Bovendien ben je snel weer thuis, mocht het onverhoopt weer misgaan.

Arjan Maljaars

300 man

Als iedereen een mondkapje draagt en niemand elkaar aanraakt, kunnen we gewoon weer met 300 man in het vliegtuig. Op bijvoorbeeld Bonaire heerst geen corona, dus een ideale zonbestemming en altijd mooi weer. Wij gaan zo snel mogelijk weer!

Jan Huizing

Auto

Vliegen was toch al niet zo leuk, maar nu wordt het helemaal een ramp. Ik neem de komende jaren de auto. Dan maar iets minder ver weg.

Marianne Centen

Risico

Voor ons een duidelijk nee. Het risico op een tweede golf, met alle gevolgen voor ons zorgpersoneel, de economie en de mens zelf natuurlijk van dien is ons te hoog.

We blijven dit jaar mooi in Nederland in een huisje. Goed voor onze eigen economie.

Pauline van Esch

Ik ben dol op reizen, het liefst zo vaak als het maar kan. Zo ben ik naar 60 landen geweest, meestal meerdere keren. Ik reisde de laatste jaren business class, meer ruimte, beter eten enzovoort. Nu vraag ik mij af of, als de middelstoelen worden leeg gelaten, 3 of 4 keer zoveel betalen het wel waard is.

Het virus maakt mij niet bang om te vliegen, ik vind het ook wel fijn als er minder mensen gaan vliegen. Maar ik kan niet wachten tot ik weer mag!

Errol R. Cordie