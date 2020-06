Hier vind je het állerbeste (want bekroond) ijs van Nederland

Er was geen twijfel over mogelijk; Patisserie Strik uit Nijmegen werd overtuigend winnaar. „Zelden zulk goed ijs geproefd”, aldus juryvoorzitter Dré Eversteijn van FrieslandCampina. „Zowel het room- als het sorbetijs van Strik is van topkwaliteit. Bij het hazelnootijs proef je écht hazelnoot en bij de frambozensorbet heerlijke verse frambozen. En heel belangrijk: het ijs is niet te zoet. Je blijft er gewoon van eten.”

Maurits van Geenen, eigenaar van Patisserie Strik, kan zijn geluk niet op: „We zijn vorig jaar begonnen met het zelf bereiden van vers ijs. Elke dag draait mijn zoon Daan het ijs voorzien van de beste grondstoffen. Hierbij doen wij geen concessies. Te gek dus dat dit ook écht wordt geproefd. Eigenlijk vind ik het een geweldige teamprestatie! Daarnaast zijn we kortgeleden een geheel nieuwe ijssalon begonnen aan de Waalkade in Nijmegen. Deze prijs is een mooie opsteker.”

Top 3

Nu vraagt u zich natuurlijk af welke banketbakkers als tweede en derde uit de bus zijn gekomen, mocht Nijmegen voor u niet om de hoek liggen; ook al is zowel de stad als het ijs de rit meer dan waard!

Op de tweede plek eindigde Patisserie Lorkeers uit Nijverdal en Chocolaterie Van Dam te Heemstede wist te derde prijs te bemachtigen.

Alle drie ijskoud de lekkerste. Geniet ervan!