Net zoals in Italië: het recept voor lekkere ragù alla Bolognese

Nodig voor 4 personen:

300 gr grof rundergehakt

150 gr pancetta

50 gr wortel

50 gr stengel bleekselderij

30 gr ui

300 gr tomatensaus of gepelde tomaten

½ glas droge witte wijn

½ glas volle melk

een beetje bouillon

extra vierge olijfolie of boter

zout, peper

½ glas room (optioneel)

Bereiding:

Snijd de pancetta eerst in blokjes en hak die vervolgens fijn met een mezzaluna-mes (mes in halve maanvorm die je ook wel voor kaas gebruikt), smelt dit daarna in een dikke terracotta of aluminiumpan met een doorsnee van 20 cm.

Voeg 3 eetlepels olie of 50 gram boter en de fijngehakte groenten toe en laat ze zachtjes koken. Voeg het gehakt toe en meng goed met een houten lepel totdat het gaar is en sist. Schenk de wijn erbij en roer voorzichtig totdat de alcohol volledig is verdampt.

Voeg de passata of de gepelde tomaten toe, dek af en laat ongeveer 2 uur zachtjes sudderen. Voeg eventueel bouillon toe en voeg tegen het einde de melk toe om de zuurheid van de tomaat tegen te gaan.

Kruid met peper en zout. Voeg tegen het einde eventueel de room toe. Serveer met tagliatelle zoals het is.