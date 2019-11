Door 3D-bril Queen-gitarist

Queen-gitarist Brian May is ook een gepromoveerd astrofysicus, die stereoscopiefoto’s bewerkt en 3D-brilletjes maakt. Ⓒ FOTO utimateclassicrock.com

Queen-gitarist Brian May is niet alleen muzikaal virtuoos, hij is ook gepromoveerd astrofysicus en verzamelaar van stereoscopiefoto’s.