’De piloot zat aan de wodka!’

Mooiste herinnering

„Mijn ouders gingen vrijwel jaarlijks naar Zuid-Afrika op vakantie. Toen mijn vader ongeneeslijk ziek werd, wilde hij mijn zus, mijn vriendin en mij het land laten ervaren waar zij zo verliefd op waren. Hoewel Zuid-Afrika op zich al een schitterende bestemming is, zijn het vooral de herinneringen die ik koester. Zoals proosten op het leven, de lol tijdens de heerlijke maaltijden hadden, de knuffels en goede gesprekken, maar vooral de liefde en trots in de blik van mijn ouders.”

Bijzonder

„Op uitnodiging van een lokaal gezin mocht ik twee weken Libanon ontdekken. Zij hebben me het prachtige land laten zien, inclusief de subculturen en religies. Van Beirut tot de binnenlanden en het zuidelijkste puntje tegen de Israëlische grens aan. Veel bijzondere ontmoetingen.”

Drama

„Op die reis ben ik in mijn enthousiasme vol aan het Libanese eten gegaan. Nooit eerder heb ik zoveel last van mijn darmen gehad! Het grootste drama is echter wat dit land allemaal te verduren krijgt: corruptie, oorlog, explosie in de haven, een grote economische crisis.”

Gek

„Tijdens een rondreis door Panama besloten we om een paar dagen door te brengen op de San Blas, een archipel bestaande uit 357 eilanden en beheerd door de Kuna-Indianen. De enige manier om daar te komen, was met een heel klein vliegtuig en vervolgens met de kano. In het vliegtuigje was ruimte voor vier passagiers en de piloot. Tot onze grote schrik merkten we na take-off dat de piloot uit een fles wodka dronk...”

Droom

„Snorkelen tussen walvissen in Patagonië in Argentinië toen er een Zuidkaper met haar kalf voorbijkwam. Wat een majestueus dier, zo prachtig wanneer ze in alle gratie voorbij glijdt.”

Vreemdste voedsel

„In Texas at ik gefrituurde alligator. Een soort KFC, maar dan wat taaier.”

Favoriet

„South Downs national park in Engeland. Heerlijk wandelen in een heuvelachtig, groen landschap met weidse uitzichten. Daarna in een oude herberg genieten van een Engels biertje. Je waant je honderd jaar terug in de tijd.”

Overschat

„Hoewel Bali qua natuur en cultuur veel te bieden heeft, viel het ons toch een beetje tegen. Te toeristisch. Maar wellicht leggen we de lat steeds hoger.”