Eli (9) realiseerde zijn eigen boomhut die hij nu verhuurt aan gasten

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Laten we eerlijk zijn: slapen in een boomhut is niet nieuw (wel leuk!). Maar slapen in een boomhut die een 9-jarige heeft gerealiseerd, lijkt ons wel heel bijzonder. In Murphy, een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina, staat de boomhut van Eli die je sinds kort online kunt boeken.