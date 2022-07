Positieve prik

Er is wel eens discussie of het wel of niet nuttig is om een griepvaccin te nemen, omdat het geen 100% bescherming biedt tegen het krijgen van de griep. Ook is er bij vaccins vaak veel discussie over mogelijke bijwerkingen. En dan vooral in de negatieve zin. Recent onderzoek van het University of Texas Health Science Center laat zien dat het griepvaccin ook een positieve bijwerking heeft: het maakt de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer gedurende vier jaar 40% kleiner.

De onderzoekers van UTHealth in Houston hadden twee jaar geleden al een verband gevonden tussen het griepvaccin en de kans op Alzheimer. De resultaten die nu bekend zijn gemaakt, zijn het resultaat van een grootschalig onderzoek onder mensen van 65 jaar en ouder verspreid over de Verenigde Staten. Ze onderzochten 935.887 mensen die minimaal één griepvaccin hebben gekregen, en 935.887 mensen die niet gevaccineerd waren. Na vier jaar had 5,1% van de gevaccineerden de diagnose Alzheimer gekregen en 8,5% van de niet-gevaccineerden: een enorm verschil. Naarmate mensen het griepvaccin vaker gekregen hadden, doordat ze de griepprik elk jaar namen, nam de kans op het krijgen van Alzheimer verder af.

"Vaccins activeren immuunsysteem"

Men begrijpt nog niet wat het onderliggende mechanisme is dat hiervoor zorgt. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Al eerder was bewezen dat sommige andere vaccins – zoals tegen tetanus, polio en herpes – er ook voor zorgen dat de kans op Alzheimer kleiner wordt. De onderzoekers denken daarom dat de bescherming tegen het krijgen van Alzheimer geen specifiek effect van het griepvaccin is, maar wellicht een effect van (een aantal) vaccins in het algemeen. Een mogelijke theorie is dat deze vaccins het immuunsysteem op een bepaalde manier activeren dat het de kans op Alzheimer verkleint. Om deze reden pleiten ze er voor om ook de Covid-19-vaccins hierop te onderzoeken. Het zou toch mooi zijn als de grootschalige vaccinatiecampagne tegen Covid-19 er – na alle ellende – voor zorgt dat een stuk minder van ons Alzheimer zullen krijgen.