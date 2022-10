Column Babette: Verrassingen zijn goed voor ons

Nietsvermoedend fietste ik over een brug, op de hoek van een van de Amsterdamse grachten. En daar stonden ze, mijn leuke vrienden en vriendinnen. Voor een café, met een glas wijn in de hand, lang zal ze leven zingend. Ik viel nog net niet van mijn fiets.

Het werd een heel andere avond dan ik dacht dat het zou worden, zoals dat hoort bij een verrassing. En eigenlijk ging alles zoals past bij een surpriseparty; eerst was er het ongeloof, toen de tranen, daarna de blijdschap, de gezelligheid en de volgende dag de WhatsApp berichten over hoe dierbaar het is zulke vrienden te hebben, én hoe leuk het is om te worden verrast.

Eigenlijk kun je niet genoeg worden verrast in het leven. Althans dat vind ik, en vele mensen met mij. Maar vlak de groep niet uit die alleen al gruwelt van het idee om op zo’n manier te worden verrast. Deze mensen gedijen bij de voorspelbaarheid, omarmen juist de automatische piloot. Je kunt het saai noemen altijd diezelfde vakantiebestemming, weekendinvulling, routine, boodschappenlijst, baan, inrichting, fietsroute, tv-programma’s. Maar zij vinden het juist fijn om te weten waar ze aan toe zijn. Regelmaat geeft rust en voelt veilig.

Maar toch: weet ook dat verrassingen goed voor ons zijn. Wanneer dingen anders lopen dan verwacht, prikkelt dat de hersenen, terwijl te veel voorspelbaarheid juist lui maakt. Verrassingen leiden tot nieuwe ideeën, geven het gevoel dat je leeft. Kijk naar kleine kinderen die hele dag worden verrast doordat ze de wereld aan het ontdekken zijn. Zij geven het voorbeeld van hoe verrassingen vooral plezier op kunnen leveren.

En soms brengen ze je van je stuk. Maar is dat erg? Ik zou zeggen: probeer het eens. Doe eens iets wat je nooit eerder hebt gedaan, en laat je verrassen. Al is het maar een surpriseparty organiseren voor iemand om wie je geeft en van wie je weet dat hij of zij er wel van houdt. Succes verzekerd, zeker weten.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl