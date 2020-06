Vier keer virtueel de wereld rond

Met de trein

Virtuele treinritten bieden kijkers de kans om even helemaal tot rust te komen en de geest te kalmeren. Je geniet van prachtig nieuwe landschappen die je misschien in het echte leven nooit zult ervaren. Bovendien is er een groot voordeel aan een virtuele treinreis, je hoeft je geen zorgen te maken over het treintarief of over de voorzieningen aan boord. Schenk jezelf gewoon een lekkere kop thee in, of een cocktail die bij bestemming past, en stap virtueel aan boord.

Zo kun je proeven van het Japanse platteland terwijl je een virtuele reis aflegt van Hiroshima Station naar Fuchū Station op de Geibi-lijn richting Fukuen Line. De route loopt door het bergachtige gebied van de Chūgoku-regio, dus verwacht prachtige bruggen en lange, donkere tunnels die door bergen snijden.

Via de app

De reisapp Wander lijkt een beetje op Google Earth. Met deze app kun je zien hoe het nu ergens ter wereld is, maar je kunt ook terug in de tijd reizen. Ook hebben ze nu Wanderlust: travelstories waarin ze de kijkers meenemen in waargebeurde verhalen over de hele wereld. Deze interactieve literatuur is gemaakt door een team van gepassioneerde reizigers, ervaren verslaggevers en artiesten.

Met de bril op

Slenteren door de straten van New York, op zoek naar wilde gorilla’s in de jungle of een boottocht over de Grand Canyon rivier. Tegenwoordig bieden verschillende bedrijven Virtual Reality reizen aan om een bijna levensechte reis te ervaren. Zo heeft KLM iFly VR ontwikkeld, waarbij de mooiste plekken in 360 graden worden vastgelegd. De reis wordt bovendien gehost door de bekende presentator en chef-kok Kiran Jethwa (Fearless Chef).

Ook kun je met je VR bril een virtuele safari in huis brengen. De 360 graden-video’s van Matoke Tours zijn zo gemaakt dat de kijkers oog in oog met de gorilla’s in het Afrikaanse regenwoud komen te staan en een overnachting in een lodge beleven kunnen beleven.

Nederland vanuit je luie stoel

Ga je liever op vakantie in eigenland? Dat kan ook! Dankzij Google Street View zijn nu bijna twintig natuurgebieden van Natuurmonumenten virtueel te bezoeken. Zoals De Kaapse Bossen bij Doorn of de duinen van het eiland Schiermonnikoog. Geniet van het uitzicht over de bossen en het prachtige strand.