Dagrecept: Aardappelsalade met komkommer

Ze zijn dan ook perfect voor bij de barbecue, al moet je nog steeds oppassen dat je je niet vol eet voordat het vlees op groenten gaar zijn, haha.

Dit recept voor aardappelsalade komt uit het Duitse Beieren, met plakjes komkommer en een frisse dressing op basis van balsamicoazijn, citroensap en mosterd.

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Schil ondertussen de komkommers en snijd ze (eventueel met een mandoline) in dunne plakjes. Snijd de lente-uitjes in ringetjes en snipper de bieslook. Voeg de azijn, olie, citroensap, mosterd, zout en peper toe aan de komkommer, en lente-uitjes.

Giet de aardappelen af en laat ze 10 minuten afkoelen. Snijd de aardappelen in plakjes van ongeveer een halve cm dik, giet de bouillon erover en meng alle ingrediënten in een kom.

Nodig:

- 750 g vastkokende aa rdappelen

- 1 kleine komkommer

- 1/4 bos lente-uitjes

- 1/2 bos bieslook

- 2 el balsamicoazijn

- 2 el plantaardige olie

- 1/2 tl citroensap

- 1 el mosterd

- 50 ml groentebouillon

- zout, peper