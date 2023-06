Handdoekje leggen en dringen bij de gate: deze vakantie-ergernissen kennen we allemaal

Van handdoekje leggen tot dringen bij de gate en klagen over de hitte: de experts van reisorganisatie Sunweb hebben een selectie gemaakt van de meest bekende vakantie-ergernissen. Welke zijn dat en hoe kun je die irriante vakantiegewoontes tackelen?

Dé vakantieklassieker: het handdoekje leggen voor het beste ligbedje

We weten dat het niet oké is, we klagen er graag over, maar tóch leggen velen het liefst voor zonsopgang al hun handdoek op de ligstoel(en) om de beste plek te claimen bij het zwembad. Meer en meer hotels proberen dit gedrag zoveel mogelijk in te tomen. Ben je een vroege vogel? Tuurlijk, hoe vroeger je bij de ligstoelen bent, hoe beter de plekjes. Maar het is niet zo netjes naar de andere gasten toe als je vervolgens uren wegblijft. Slaap je liever uit? Plan dan een activiteit in tijdens de middag zodat je in de namiddag opnieuw in het hotel bent. De kans is groot dat er opnieuw een aantal lege ligbedden zijn! Of ga voor een kamer met een (ruim) balkon, zodat je daar van de zon kunt genieten.

Dringen bij de gate

“Waarom staan al die mensen nu al in de rij? De gate is nog niet eens open”, hoor je het jezelf zeggen? Toch kan het zomaar zo zijn dat je zelf twee minuten later zelf in de rij staat, terwijl het boarden nog lang niet begint. Bijna alle luchtvaartmaatschappijen hebben een app waarmee je je vlucht(gegevens) in de gaten kunt houden. Zet de meldingen aan en probeer je tijd op de luchthaven te doden door te shoppen of gezellig iets te eten (en niet in de rij te gaan staan).

Klagen over de hitte

De meeste mensen gaan het liefst naar een warme, zonnige bestemming tijdens de zomervakantie. Toch presteren we het vaak om vervolgens te klagen over de warmte. Kies een ligbed onder een parasol of in de schaduw voor meer verkoeling op het warmste moment van de dag. Toch nog te warm? Plan een siësta in op je (verkoelde) hotelkamer.

Nutteloze souvenirs kopen

Want dat magneetje van de Griekse vlag of Spaanse flamencodanseres mag natuurlijk niet ontbreken op jullie koelkast... Last van opdringerige verkopers? Zeg vriendelijk ‘nee’ en loop verder. Blijven ze toch tegen je praten, dan kun je dit nogmaals aangeven. Dat is een duidelijk teken dat ze moeten stoppen. Wil je toch graag iets kopen? Denk voor je vertrek al na wat je graag zou willen geven, op die manier ga je op zoek naar (nuttige) cadeaus.

Te veel inpakken

Zonder schaamte een hele koffer volstoppen, been there, done that! Om dan vervolgens er tegen onze partner of reisgenoot over te zeuren dat de koffer zo zwaar is. Maar hoe beperk je nu het aantal kilo’s in je koffer? Leg op voorhand je verschillende outfits klaar en kies voor kledingstukken die zoveel mogelijk kan combineren: ga voor een neutrale (jeans)short, een zwart T-shirt of witte sneakers!

Zeuren over het eten

Eigenlijk is er weinig leuker dan de authentieke keuken van je vakantiebestemming te ontdekken en nieuwe (smaak)ervaringen op te doen, maar toch klagen we over alle ‘onbekende’ gerechten op de kaart. Om je vervolgens te ergeren aan het feit dat je partner of familielid het niet wilt proeven. Ga ervoor en durf te kiezen voor de speciale lokale lekkernij!

Overal selfies nemen

Of we nu voor een historisch monument staan of van een cocktail genieten, veel mensen hebben hun telefoon altijd in de aanslag om alles meteen vast te kunnen leggen. Foto’s maken is leuk, maar genieten van je vakantie is pas echt belangrijk. Spreek met je reisgezelschap een fotograaf per dag af, op die manier voorkom je dat je met het hele reisgezelschap dezelfde foto neemt.