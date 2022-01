Toe aan een powernap? Drink dan eerst koffie, zegt deze neurowetenschapper

Brice Faraut, een neurowetenschapper die verbonden is aan het ziekenhuis Hôtel Dieu in Parijs en onderzoek doet naar de effecten van slaapbeperking, schrijft in zijn nieuwe boek Saved by the Siesta dat het juist in je voordeel kan werken als je vlak voordat je gaat slapen een kop koffie drinkt. Tenminste, als je van plan bent om een dutje van zo’n twintig tot dertig minuten te doen.

Hoe zit dat dan? Volgens Faraut heeft cafeïne ongeveer twintig minuten nodig om in te werken en om de hersenen te stimuleren. Het kan dus lonen om net vóór je powernap koffie te drinken, omdat je dan alert wakker wordt. „De cafeïne zal je vervolgens helpen om vier tot zes uur na je dutje alert te blijven.”

Uiteraard is het belangrijk om erbij te vermelden dat Farauts advies alleen betrekking heeft op korte dutjes en niet op lange nachten. Ook is het voor mensen die lijden aan (chronisch) slaapgebrek niet verstandig om koffie te drinken wanneer zij een goede nachtrust nodig hebben.

De slaapexpert raadt ook aan om in ieder geval na 17.00 uur geen dutje meer te doen, omdat de kans dan groot is dat je ’s avonds moeilijker in slaap valt.