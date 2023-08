Perfect voor in de zomer: zo maak je zelf de lekkerste ijskoffie

IJskoffies zijn tegenwoordig net zo normaal als een cappuccino, in de zomer worden ze naar hartenlust gedronken in uiteenlopende vormen! De eenvoudigste versie is de combinatie koffie, melk, suiker en natuurlijk ijs, waarbij je de optie hebt om het geheel in een blender te doen of gewoon in een glas met ijsblokjes te gieten (en eventueel slagroom). Je kunt er ook vanille- of hazelnootsiroop aan toevoegen.

Ⓒ Getty Images/iStockphoto