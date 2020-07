Parijse aardbei op eenzame hoogte

Deze biologische aardbei wordt geteeld op een dakboerderij in Parijs. Ⓒ FOTO’s Nature Humaine

Salie groeit uit gaten in een verticale buis, tomatenplanten klimmen omhoog. Nature Urbaine, de grootste ’stadsdakboerderij’ in Europa, teelt milieuvriendelijk en met de nieuwste technieken. Toch is kweken boven op een kantoorpand nog niet rendabel, en moeten yogalessen tussen het groen de kas spekken.