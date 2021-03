Knoflook pellen een gedoe? Met deze lifehack niet meer!

Knoflook

Het internet staat vol met kitchen hacks om knoflook te pellen op een makkelijke en snelle manier. De blog Food52 testte eens de verschillende manieren en kwam tot de conclusie dat er één manier was die het snelst werkt.

De truc om een bol knoflook te pellen is heel simpel. Alles wat je nodig hebt, is twee kleine of middelgrote schalen.

Druk met de onderkant van één van de schalen op de bol knoflook, zodat de tenen los van elkaar komen. Doe de uit elkaar gevallen bol in de kom en zet de andere kom er ondersteboven op.

Nu begint het leukste gedeelte: schud de kommen hard op en neer, zodat de knoflook in de schalen tekeer gaat en (hopelijk) los komt van elkaar en van het vliesje. Na ongeveer 20 seconden schudden moet de knoflook zo goed als gepeld zijn.

Gember

Gember zou je met een dunschiller kunnen schillen, maar als je een klein stukje vol ribbeltjes en kantjes hebt, werkt dat toch niet heel handig. In dat geval kan je ook de achterkant van een theelepeltje gebruiken. Als je die over de gember schraapt, komt de schil er heel makkelijk af.

Ui

Snijd de twee uiteinden van de ui weg. Maak nu met een mesje een inkeping in de schil, van boven naar beneden. Op die manier kan je de schil los makkelijk loshalen.

Paprika

Het verwijderen van de zaadjes van een paprika kan nog wel eens een lastig klusje zijn. Toch hoeft dat helemaal niet het geval te zijn. Zet de paprika rechtop (met het groene stuk naar boven) en snijd er met een scherp mes voorzichtig een ‘hoedje’ af.

Je kan nu het groene stuk uit het hoedje drukken, zodat je een ring overhoudt met enkel het paprikavlees. Uit het onderste deel kan je nu heel makkelijk de witte vliezen halen en ondersteboven houden om de zaadjes eruit te kloppen.