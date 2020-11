Recept van de dag: knolselderij (maar dan wél lekker)

Op vakantie in Oostenrijk kreeg ik eens in het hotel een plak bijna rauwe knolselderij voorgezet. Hij was even door een beslag gehaald en daarna zonder veel succes gebakken. De liefde voor de knolselderij was even bekoeld. Maar is nu weer ten volle opgelaaid. Een fantastische knol die wij eigenlijk alleen voor de erwtensoep aan laten rukken en verder links laten liggen. Maar serveer dit eens als groente, wedden dat je alleen maar blije gezichten hebt aan tafel.