Verschillende idiomen beheersen houdt brein vitaal Kan vreemde taal leren alzheimer bij ouderen vertragen?

Vreemde talen leren als therapie tegen dementie. Uit onderzoek blijkt dat alzheimer zich later aandient bij tweetaligen dan bij ééntaligen. Taalwetenschapper Merel Keijzer onderzoekt of het onder de knie krijgen van een nieuw idioom ook bruikbaar is om de ziekte te vertragen.