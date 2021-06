Nieuwe fietsroute verbindt Slot Zuylen en Kasteel de Haar

Bekijk ook: Laat je verrassen aan de Vecht

Het Rondje Slot Zuylen-Kasteel de Haar start en eindigt bij het Toeristische Overstappunt (TOP) van Slot Zuylen. Onderweg komen fietsers langs verschillende bezienswaardigheden.

De route voert namelijk via de molens van Oud-Zuilen door de Bethunepolder langs Fort Tienhoven. Vervolgens kruist de route het centrum van Breukelen en hierna naar het open agrarische landschap van het Groene Hart via Kockengen naar Kasteel de Haar.

Wereldfietsdag

Over de timing van het uitbrengen van de route is goed nagedacht. Donderdag 3 juni is het namelijk Wereldfietsdag, de dag waarop wereldwijd de fiets en het fietsen wordt gepromoot.

De route ‘Rondje Slot Zuylen-Kasteel de Haar’ is uitgebracht in het Nederlands, Engels en Duits en gratis beschikbaar op: fietsnetwerk.nl/kastelen.