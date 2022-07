Blaaskanker bij vrouwen vaak niet herkend: dit zijn de symptomen

Premium Gossip

Heeft Kim Kardashian weer aan beroemde bilpartij laten sleutelen?

Kim Kardashian mag dan beroemd zijn geworden door haar beruchte sekstape met Ray J en later de realityserie Keeping Up with the Kardashians, vrijwel de hele wereld kent haar vooral vanwege een in het oog springend kenmerk: haar prominente bilpartij! Haar duizelingwekkende derrière lijkt ondertussen ...