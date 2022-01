Smaaktest karamel-zeezoutchocolade: dit is onze top 5

Weet u nog hoe er vroeger welgeteld vier smaken chocolade in de winkel lagen? Melk, puur, wit en hazelnoot, al mag je witte chocolade misschien niet tot echte chocolade rekenen. Zo’n dertig jaar later is het aantal soorten niet meer bij te houden, je zou er bijna keuzestress van krijgen!

Onder meer Ritter Sport en recentelijker Tony Chocolonely waren hiervoor verantwoordelijk. Een smaak als karamel-zeezout is inmiddels gemeengoed geworden.

De combinatie van karamel en zeezout is trouwens niet nieuw. Het was de Franse banketbakker Henri Le Roux die in 1977 gezouten boterkaramel met gemalen noten maakte. Ze werden drie jaar later uitgeroepen tot de beste zoetwaren van Frankrijk.

In 2000 begonnen topchefs wat zout aan hun karamel- en chocoladegerechten toe te voegen. Die combinatie zou in onze hersenen voor een zogenoemde hedonistische escalatie zorgen, waarbij ons beloningssysteem wordt geprikkeld. Oppassen maar met die karamel-zeezoutchocolade!

Tijdens de test hadden collega’s een duidelijke voorkeur voor een subtiele zoutsmaak. Geen dikke kristallen. Over dikte gesproken: voor sommigen waren de repen te dik. Dat laatste gold onder meer voor Verkade en Delicata, het huismerk van Albert Heijn. Hoe nobel het streven van Hands Off ook is, deze veganistische chocolade week volgens collega’s te veel af ten opzichte van de concurrenten.

Uiteindelijk vond men Chateau, Tony Chocolonely, La Place, Way to go en 1 de Beste het lekkerst.1

„Erg goed, volle karamelsmaak, beetje zout, met duidelijke cacaotonen”, riep men over de chocolade van Chateau die door Aldi wordt verkocht. „Heerlijk romig”, klonk het meermaals. €1,69 per 200 gr

„Grappig, ik vind Tony Chocolonely altijd het lekkerst, maar die is nu net wat vlakker.” De speelse breekvorm vond men soms iets té speels. „Het rondje krijg je er altijd het moeilijkst uit.” Toch blijft dit bekende merk een favoriet. €2,89 per 180 gr

„Romig! Volle chocolade, net genoeg zout met wat karamel op de achtergrond”, vond men van de karamel-zeezoutchocolade van La Place die bij Jumbo in de schappen ligt. €2,95 per 180 gr

Op een vierde plaats vinden we de fairtrade chocolade Way to go terug, verkocht door Lidl. „Lijkt op Tony, lekker romig en knapperig.” „Lekkere grote stukken karamel.” €1,99 per 180 gr

Hekkensluiter is 1 de Beste, het huismerk van Dirk/Dekamarkt. „Heerlijke grote stukken karamel.” „Lekkere dunne reep.” €1,19 per 100 gr