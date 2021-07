Een glas water ‘s nachts op je nachtkastje laten staan, hoe fris is dat eigenlijk?

Onderzoeker Frederik Hammes leidt de afdeling Drinking water microbiology van het Zwitserse instituut Eawag en weet alles over drinkwater en bacteriën. Hoewel de smaak van een ’oud’ glas water anders is dan een glas vers water (omdat de pH waarde van het water zakt door de kooldioxide die vanuit de lucht door het water opgenomen wordt) kan het volgens hen geen kwam om het water dagenlang niet te verversen.

Huidschilfers

Hammes heeft aan Quest wel uitgelegd dat er huisstof en huidschilfers door de lucht dwarrelen en vervolgens in je drankje terecht kunnen komen. Heb je huisdieren? Dat wordt het wel een tikkie onhygiënischer.

Ronddwarrelende haren van je hond of kat kunnen namelijk in je glas water belanden. Maar, zo stelt de onderzoeker, ook dit kan geen kwaad voor je gezondheid.

Vol (goede) bacteriën

Overigens is het goed om te weten dat kraanwater sowieso bacteriën bevat. „Er kunnen tien- tot honderdduizend bacteriën zitten in een milliliter kraanwater”, weet Hammes. „Maar dat is niet erg, want zijn goede bacteriën. Slechte bacteriën zullen niet zo snel in jouw glas water te vinden zijn, omdat het te weinig voedsel bevat voor de bacteriën.”

Blijf dus lekker een glas water op je nachtkastje zetten. Het is alleen wel zo lekker als je ‘m elke avond even ververst met schoon drinkwater.

Bekijk ook: Zo vaak hoor je dat kleedje op de bank eigenlijk te wassen