Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken in de dijkwoning van Nora en Leonard: ’Een plek waar we ons goed voelen’

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

De familie Hoek/Van den Heuvel in de keuken die een echte eyecatcher is geworden. „Wij blijven hier zeker tien jaar wonen”, aldus Nora. Ⓒ Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast bij Nora van den Heuvel en Leonard Hoek in Schellingwoude in Amsterdam-Noord.