’Duivel in mensengedaante’ verried tweehonderd joden en hun helpers

Anna (Ans) van Dijk, geboren in 1905 als moeilijk opvoedbaar kind van Joodse ouders, groeide op in Amsterdam. Ze stond vanaf haar vijfde onder behandeling van een kinderarts.

Psychiatrische inrichting

Toen zij veertien jaar oud was, raakte Ans haar moeder kwijt. Op haar 34e overleed vader Van Dijk in een psychiatrische inrichting. Ze viel op vrouwen en ging in 1940 na een gestrand huwelijk met klusjesman Abraham Querido met haar nieuwe liefde Miep Stodel in een appartement wonen boven haar dameshoedenzaak Maison Evany aan de Nieuwendijk. Op dat moment was Nederland een half jaar door de Duitsers bezet en waren de eerste anti-Joodse maatregelen van kracht.

Ster

Tijdens de eerste oorlogsjaren ging Ans’ leven ’gewoon’ door. Ze weigerde zich als Jodin te laten registreren en droeg geen ster. Ook verfde ze haar haar blond en wist een vals persoonsbewijs te bemachtigen op naam van Annie de Jong. Toch raakte ze in november 1941 haar dameshoedenzaak kwijt, die geregistreerd stond als ’Joodse onderneming’.

Zwitserland

Ook haar liefdesrelatie hield geen stand. In het voorjaar van 1942 vluchtte Miep Stodel naar Zwitserland. Ans daarentegen besloot ’voor het algemeen belang’ in Nederland te blijven en hielp diverse Joden aan schuiladressen.

In 1943 moest ze zelf onderduiken, niet wetende dat de vrouw des huizes een verraadster was. Op Tweede Paasdag werd ze gearresteerd en voor hardhandige ondervraging naar Bureau Joodse Zaken overgebracht. In het hoofdkwartier van de ’Hollandse Gestapo’, koos ze voor samenwerking met de beruchte Jodenjager Pieter Schaap. Het alternatief was deportatie naar Polen.

Arrestanten worden weggevoerd van Bureau Joodse Zaken

Na haar vrijlating bij Bureau Joodse Zaken had Ans kunnen ontsnappen om aan haar rol als collaborateur te ontkomen. Toch deed ze dat niet. Vol overgave stortte zij zich op haar nieuwe taak als een van de tien Amsterdamse ’Vertrauensfrauen’ (V-vrouwen) die werkzaam waren voor de Sicherheitsdienst. Vele slachtoffers vertrouwden de kleine tengere vrouw, zogenaamd van verzetsgroep ’Vrij Nederland’, toen zij haar hulp aanbood onderduikadressen en valse persoonsbewijzen te leveren.

Status

Alleen al in de eerste maand gaf Ans van Dijk vijftien personen aan. Naast status en erkenning als de ’beste V-vrouw van de SD’ was haar werk zeer lucratief. Per ’aangeleverde’ Jood ontving ze ƒ7,50. Gaandeweg ontwikkelde Ans een ’satanisch jachtinstinct’. Ze verlinkte iedereen: vrienden, bekenden en zelfs haar jongere broer Jacob. Samen met zijn vrouw Marianne en hun drie kinderen werd hij later in vernietigingskamp Sobibor omgebracht. In totaal verraadden Ans en haar medewerkers tweehonderd Joden en hun helpers. Van hen zouden 133 de oorlog niet overleven.

Krantenbericht over de executie van Ans van Dijk

Vlak na de bevrijding werd Ans gearresteerd. Met het verweer alleen uit lijfsbehoud gehandeld te hebben, bekende ze alleen de onweerlegbare zaken – in totaal 23. Waar mogelijk ontkende ze en legde ze de schuld bij haar voormalige collega’s. In september 1947 kreeg ’de duivel in mensengedaante’ de doodstraf. Haar gratieverzoek werd door koningin Wilhelmina afgewezen.

Juliana

Op 8 januari 1948 ondertekende de vorstin het doodvonnis. Had Ans een paar maanden speling gehad, met Juliana op de troon, dan was haar verzoek tot gratie hoogstwaarschijnlijk wel gehonoreerd.

De afscheidsbrief van Ans van Dijk, een dag voor haar terechtstelling.

’Nooit zullen jullie begrijpen wat ik heb doorgemaakt … Zullen jullie nog eens anders dan in haat aan mij denken?’ schreef ze in haar afscheidsbrief op 13 januari. Diezelfde avond liet Ans van Dijk zich dopen en trad ze toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. De daaropvolgende ochtend, op 14 januari 1948, maakte een twaalfkoppig executiepeloton een einde aan haar leven.