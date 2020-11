Eerste hulp bij rouw

In een jaar tijd verloor Eva Peters (35) haar beide ouders aan kanker; haar moeder in 2016, haar vader in 2017. Na de diagnose volgde een intensieve tijd van onzekerheid, angst en constante spanning, maar ook van mooie momenten met veel liefde voor elkaar. Een tijd waarin er twee uitvaarten werden besproken, wensen kenbaar werden gemaakt en herinneringen werden gemaakt, zolang het nog kon.

„Toen mijn ouders overleden, stortte mijn wereld in”, aldus Eva Peters. „Ik heb een heel leven gehad met mijn ouders en ben nu aan mijn tweede leven begonnen. Als wees, zonder houvast.”

De rouwperiode begon eigenlijk al bij de diagnose, vertelt zij. „Ook wel anticiperende rouw genoemd, de rouw nog voordat het verlies heeft plaatsgevonden.” Drie jaar later is ze bezig met de opzet van online platform Modern Mourning dat met crowdfunding die deze maand afloopt, realiteit moet worden.

Persoonlijker

„Toen mijn ouders overleden, zocht ik naar verhalen van mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt of hoe je een uitvaart persoonlijker kunt maken. De boeken, tijdschriften en websites die ik vond, boden dat niet. Ik zocht naar handvatten, maar vond niets wat op mijn leven aansloot.”

Wel lijken er steeds meer podcasts en boeken over rouwen te komen, wellicht ook ingezet door het hoge aantal coronadoden. Hoe meer initiatieven, hoe beter, vindt Peters, die juist voor een online platform koos omdat die er nog nauwelijks zijn. „Er is nu een hele generatie die binnen afzienbare tijd zijn of haar ouders en/of grootouders gaat verliezen. De generatie voor ons sprak niet over verdriet. Vergeten, vooral doorgaan en vooruitkijken was het devies. Maar vroeg of laat krijgt iedereen met verlies te maken. Het is belangrijk om open en eerlijk met elkaar over de diepe dalen te praten.”

Terugkijkend op die zware periode concludeert Eva Peters: „Nadat mijn ouders waren overleden, ging de wereld door, maar mijn leven stond stil. Er is geen einde aan rouw. Ik kan het niet ’verwerken’, zoals dat clichématig wordt gezegd. Mijn ouders zijn er dan misschien lichamelijk niet meer, mijn liefde voor hen nog wel. Als er nieuwe mensen in mijn leven komen, doet het besef dat zij hen nooit zullen leren kennen, nog altijd pijn. Zo hebben mijn ouders mijn dochter nooit kunnen zien. Ik was vier maanden in verwachting toen mijn vader overleed. Mijn moeder was net ervoor gestorven.”

Cliché

In dat andere cliché – tijd heelt alle wonden – gelooft ze voor zichzelf evenmin. „Ik hoop wel dat ik er door de jaren heen wat meer berusting in ga vinden. Ik denk dat clichés worden gebruikt omdat mensen vaak niet weten wat ze tegen je moeten zeggen, juist omdat er niet veel over wordt gesproken. Alle bedoelingen en intenties zijn goed, maar door sommige opmerkingen werd ik extra verdrietig of eenzaam. De clichés en adviezen voelden soms alsof mijn verdriet werd gebagatelliseerd.”

"Ieder persoon is uniek, alle verdriet is uniek"

Dé handleiding hoe om met rouw om te gaan, is er niet. „Ieder persoon is uniek, alle verdriet is uniek. Ik probeer de werkelijkheid dat ze echt niet meer terugkomen, onder ogen te zien, dat gaat nu de jaren verstrijken al wat beter. Ik probeer de pijn van het verlies te ervaren, hoe moeilijk ook. Ik moet opnieuw leren genieten en dat gaat gelukkig steeds een stukje beter.”

Wat doe je, wat niet?

Rob Bruntink, mede-eigenaar van bureau Morbidee dat als missie heeft de dood bespreekbaar te maken, schreef samen met Mariska Overman het boek Ik weet niet wat ik zeggen moet... Hoe praat je over dood, verlies en rouw, dat 8 december uitkomt.

Zijn advies hoe om te gaan met rouwenden:

- Wees lief: luister naar iemands verhaal. Ook voor de tiende keer, ook maanden of jaren later.

- Interesseer je in de ander. Vraag, ook na langere tijd, hoe het gaat, en praat over de overledene.

- Erken emoties, geef er ruimte voor, oordeel en bagatelliseer niet.

- Faciliteer in concrete zin: help koken, pas op de kinderen, maak het de ander makkelijker, zeker in de eerste periode.

Adviezen voor rouwenden van Peters:

„Rituelen om mijn ouders te herdenken helpen mij. Daardoor blijf ik ze dicht bij me houden. Muziek luisteren die ze mooi vonden, een fotoboekje maken, met mensen praten die mijn ouders hebben gekend.”

„Durf hulp te vragen, zowel aan vrienden als professioneel. Het was zwaar om mezelf elke week naar een psycholoog te slepen, maar het uiteindelijk heb ik er veel aan gehad.”

„Praat met ouders en naasten over de dood, verdriet, hun wensen voor een uitvaart. Dat kun je ook doen als ze niet ziek zijn. Stel het niet uit, ga het niet uit de weg. Hoe moeilijk het is, want je wil er helemaal niet aan denken om je dierbare te verliezen.”