Goed om te weten: 7 x feiten en fabels over alcohol

We zijn ons onvoldoende bewust van de effecten van alcohol op ons lichaam, zo vindt Diageo, een wereldleider op het gebied van alcoholische dranken. Hoog tijd dus om een aantal stellingen over alcohol te bevestigen of te ontkrachten.

Stelling 1: Een standaardglas bier bevat evenveel alcohol als een standaardglas whisky

FEIT. Alcohol is alcohol. Het maakt dus helemaal niet uit of je nu een biertje, een glas wijn of een whisky drinkt. Wanneer je een standaardglas gebruikt, bevat elk drankje precies dezelfde hoeveelheid alcohol. In Nederland bedraagt zo’n standaardeenheid 10 gram alcohol.

Stelling 2: Oudere mensen kunnen beter tegen alcohol

FABEL. Naarmate we ouder worden, neemt onze spiermassa af waardoor ons lichaam minder water bevat en alcohol juist harder aankomt. In tegenstelling tot wat we vaak denken, kunnen oudere mensen dus juist minder goed tegen alcohol.

Stelling 3: Vrouwen worden sneller dronken dan mannen

FEIT. De lever breekt alcohol af via het enzym alcoholdehydrogenase of ADH. Vrouwen hebben minder ADH-enzym in hun lichaam. Dat betekent dat ze, wanneer ze dezelfde hoeveelheid alcohol drinken als mannen, de effecten ervan sterker voelen. Vrouwen worden dus wel degelijk sneller dronken dan mannen.

Stelling 4: Je wordt sneller dronken van koolzuurhoudende alcoholische dranken

FEIT. Koolzuur heet officieel koolstofdioxide (CO2) en is de prik of de bubbels in frisdrank, bier en champagne. De meeste koolzuur in een drank bereikt de maag niet, omdat een groot deel ervan verdwijnt na het openen van de fles. De resterende hoeveelheid die de maag bereikt, zorgt voor irritatie bij de maagwand, waardoor je bloedvaten verwijden en je lichaam meer alcohol absorbeert.

Stelling 5: Koffie drinken helpt tegen een kater

FABEL. Het is zelfs helemaal geen goed idee om koffie te drinken wanneer je voorheen (te veel) alcohol hebt gedronken. De cafeïne versmalt namelijk je bloedvaten, waardoor je bloeddruk omhoog gaat en dat kan de kater erger maken.

Stelling 6: Onze zin voor alcohol zit in onze genen

FEIT. Volgens de Drunken Monkey Hypothesis komt onze zin voor alcohol van onze voorouders. Wanneer zij op zoek gingen naar eten, kozen ze steeds de rijpste vruchten uit. Die bevatten de meeste energie, maar gisten ook vaak. Tijdens dat proces komt ethanol (pure alcohol) vrij. Ethanol is redelijk licht en kan ook door de wind verspreid worden. Daardoor konden onze voorouders ethanol ruiken en zo de meest rijpe vrucht eruit pikken.

Stelling 7: Sommige mensen worden dronken zonder alcohol te drinken

FEIT. Wie aan het Auto Brewery Syndroom leidt, zet koolhydraten om in alcohol. Deze aandoening wordt ook wel darmfermentatie genoemd. Dat is een zeldzame aandoening waarbij ethanol (of dus pure alcohol) wordt geproduceerd in de darmen na het eten van koolhydraten.