Fundamentalistische leider: Khomeini

Het einde van de islamitische vastenmaand Ramadan, vandaag gevierd met het Suikerfeest, valt in Iran samen met een andere belangrijke feestdag: de herdenking van ayatollah Ruhollah Khomeini. Precies dertig jaar geleden, op 3 juni 1989, stierf deze leider van de Iraanse revolutie. Van 1979 tot 1989 was hij aan de macht in Iran en vormde hij het land om tot een streng religieus-fundamentalistische staat.