BINNENKIJKER Fris en fruitig

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast bij Henk Dijkstra in Dokkum (Fr.) die in samenspraak met de woningbouwstichting iets moois van zijn nieuwe huurwoning wist te maken.