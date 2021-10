Spijt: ’Mijn vriendin werd een halve Barbie’

Premium Entertainment

Ursul de Geer verzweeg zijn naderende dood

Hij was acteur, regisseur en in de jaren negentig zelfs een tijd talkshowhost in een eigen programma dat zijn eigen, bijzondere naam droeg. Helemaal in zijn element was hij in een wereld die hem door zijn geboorte als ’jonker’ juist helemaal vreemd was: die van de overvolle stranden aan de Costa’s. ...