Motortest Fantic Caballero: goed afgewerkte Italiaanse motorfiets

Motor

vloeistofgekoelde eencilinder

Cilinderinhoud

449cc

Vermogen

40,1 pk

Gewicht

150 kg

Prijs

€8499

Met de Caballero probeert Fantic jonge motorrijders te werven en het succes uit de seventies te herhalen.

Fantic is duidelijk trots op zijn Italiaanse roots, getuige ook de tricolore aan de rand van het zadel, maar voor de basis van de eencilinder krachtbron shopten ze toch bij ZongShen.

Dat valt dan toch een beetje tegen, vooral omdat Fantic ook de eigendomspapieren van motorblokfabrikant Motori Minarelli bezit. Een klein smetje dat gelukkig weer snel wordt weggepoetst; de 40,1 pk sterke eencilinder presteert prima in dit verder Italiaanse feest.

Aangewakkerd door de fraaie sound uit de dubbele uitlaten voelt de Caballero zeker niet sloom aan. Het is vooral zaak om het blokje op stoom te houden, wat aardig lukt, want de eenpitter draaft best gretig richting z’n toerenplafond.

In de buurt van de Dolomieten is het tijd om het rijwielgedeelte flink aan de tand te voelen. Nu er onafgebroken bochtenwerk onder de spaakwielen doorrolt, is goed te merken dat de Flat Track zich beter thuisvoelt zodra het asfalt meer en meer begint te slingeren.

Je smijt de Fantic uiterst vlot de hoek in. Ook bij serieuze oneffenheden in het asfalt blijft de Caballero buitengewoon koersvast.

De stoer ogende Flat Track is zeker een aanwinst, niet alleen voor de A2-categorie. Mochten de looks van dit specifieke model je niet bevallen, er zijn nog vijf andere smaken waaruit je kunt kiezen.

Zoek je een goed afgewerkte Italiaanse motorfiets met speelse eenpitter, voorzien van een goede mix aan vering en remcomponenten, dan zit je goed met de Caballero.