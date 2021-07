Dagrecept: Gehaktbrood in een handomdraai

Toch kom je het in Nederland niet zo vaak tegen in restaurants. Misschien wel omdat je het eenvoudig zelf kunt maken. Onderstaand recept is Amerikaans (daar hebben ze het overmeatloaf) en kan eigenlijk niet mislukken.

Verwarm de oven voor op 180 graden en meng in een grote kom het rundergehakt, ei, uien, melk en het paneermeel. Als je je avontuurlijk voelt kun je er ook nog andere kruiden/specerijen bij doen. Misschien wel wat selderij, chili- of cayennepeper.

Breng het geheel op smaak met zout en peper en doe het in een licht ingevette cake-bakvorm. Als het niet past; een kleine ovenschaal werkt ook prima. Meng in een andere kleine kom de bruine suiker, mosterd en ketchup.

Giet dit over het gehaktbrood en zet het een uurtje in de oven. Neem er een frisse salade en aardappeltjes of rijst bij.

Nodig voor 4 personen:

- 700 g rundergehakt

- 1 ei

- 1 ui, gesnipperd

- 225 ml melk

- 125 g paneermeel

- zout en peper

- 2 el bruine suiker

- 2 el mosterd

- 80 g ketchup