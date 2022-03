Marcel (55) is kinderboekenschrijver; zo veel verdient hij jaarlijks

Naam: Marcel van Driel (55)

Beroep: kinderboekenschrijver

Netto inkomen: ca. €2.000

Vaste lasten: €1100

Sparen: niet

Woonsituatie: appartement

Toen & nu

„Het spreekwoord ’12 ambachten, 13 ongelukken’ dekt mijn carrière niet genoeg! Ik ben supermarktmanager geweest, heb in de pr gezeten, wilde filmmaker worden. Maar een film komt er nooit zo uit als-ie in je hoofd zit. Toen zei iemand: ’In een boek heb je die controle wel’. Op mijn 32e deed ik mijn eerste, mislukte poging om een jeugdboek te schrijven. De uitgever zei: ’Je hebt talent maar je hebt geen idee hoe je een verhaal schrijft”. Ik leerde hoe dat moet en op mijn 35e kwam mijn eerste kinderboek uit. Tien jaar later kon ik er fulltime mee aan de slag en nu kan ik van het schrijverschap leven. Naast schrijven betekent dat optredens, schoolbezoeken en lesgeven aan de Schrijversvakschool. Daarnaast ben ik schoolschrijver; eens per week geef ik les op taalarme scholen. Alleen van de royalty’s van je boeken leven kan bijna niet in zo’n klein taalgebied als Nederland.”

Budget

„Naast mijn vaste lasten geef ik veel geld aan boeken en films uit. Mijn Kindle staat vol boeken en als er een nieuwe Stephen King uitkomt, wil ik die altijd graag hebben. Voor de bioscoop heb ik een pas à twintig euro per maand. Minstens eens per maand wil ik met mijn zoons naar een blockbuster. We zijn gek op superheldenfilms, Marvels en Star Wars kijken we altijd in de bioscoop. Eens per maand wil ik uit eten en dan is het geld aardig op.”

Overzicht

„Mijn inkomen is elk jaar anders; het is maar net hoeveel boeken ik schrijf en verkoop. Ik weet dat er jaarlijks tussen 25.000 en 35.000 euro binnenkomt en welke vaste lasten ik heb. Royalty’s van boeken komen in april en de Lira, hoe vaak een boek bij de bibliotheek is uitgeleend, in november. De eerste helft van het jaar werk ik als schoolschrijver en vaak zijn er schoolbezoeken. Ik weet dat ik in de zomer en rond de feestdagen weinig werk heb, daarvoor maak ik potjes. Ik houd niet echt een overzicht bij.”

Woonsituatie

„Ik woon in een klein appartementje met een woonkamer, slaapkamer en minibadkamer. Daar zit een gezamenlijke binnentuin bij. Vooral bij mooi weer is dat erg gezellig in de pauzes, zeker als veel mensen thuis werken.”

Duurste aankoop

„Tijdens de eerste lockdown kocht ik een 4K-televisie. Ik kwam met corona thuis te zitten en kreeg uiteindelijk long covid terwijl ik net van een depressie was hersteld. Op deze manier kon ik toch speelfilms kijken terwijl de bioscoop dicht was.”

Financiële misser

„Heb ik niet echt.”

Toekomst

„Momenteel schrijf ik een boekenreeks, Game helden. Vorig jaar belde een uitgeverij met een idee: kinderen hebben geen geduld om op een nieuw boek in een serie te wachten. Of ik elk kwartaal een boek in dezelfde serie wil uitbrengen. Ik heb de vrije hand gekregen. Een enorme gok, want als het niet zou zijn aangeslagen, zou de de uitgeverij met een strop zitten. Dat vertrouwen is een enorm compliment. Ik hoop dat deze serie een succes wordt, vooral vanwege de samenwerking met illustrator Paco Vink. We maken de reeks echt samen. Als mijn kinderen volwassen zijn, wil ik graag in Portugal wonen en op mijn gemak boeken schrijven.”

Meedoen? Mail naar vrij@telegraaf.nl