Tuinvraag: Hoe begin ik een moestuin?

Zoals vele moestuiniers weten: het is verslavend om je eigen groente, kruiden en fruit te telen. Heel wat kleine lapjes zijn uitgegroeid tot complete velden en er zijn zelfs mensen die speciaal een volkstuin huren. Begin eenvoudig, bijvoorbeeld met groentes die gemakkelijk zijn te telen zoals sla, wortel, radijs, courgette en snijbiet. Je hoeft ze eigenlijk alleen maar water te geven.

Grofweg zijn maart en april de beste maanden om te zaaien. Maar zoals boeren ook altijd op het weer letten, moet een moestuinier dat ook doen. Als er een week steenkoud weer voor de deur staat, laat je het zakje nog even dicht.

Zaai niet te diep, want dan gaan de zaadjes rotten. De vuistregel is: net zo diep als het zaadje lang is. De groenten kunnen trouwens prima binnen in potten of bakken worden voorgezaaid zodat ze veilig naar buiten kunnen als het echt mooi en zacht weer is.

IVN Natuureducatie heeft een handige online moestuincursus. Tegen slakken: omring je tere plantjes met scherpe bewakers zoals stukken eierschaal, stro of cacaodoppen.