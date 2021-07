Om deze redenen zijn houten panelen op de muur hartstikke hot

Deze trend is overgewaaid uit Scandinavië, waar al jaren de minimalistische houttrends vandaan komen. Ditmaal uit Denemarken, mede aangewakkerd door WoodUpp, een van de grootste fabrikanten van de ’latjespanelen’. Al in 2017 ontwikkelde Mads Vesterby Hansen, samen met zijn vader, de zogeheten Aku-panelen.

Gerecycled

De Aku-panelen zijn opgebouwd uit akoestisch vilt en houten lamellen die grotendeels bestaan uit mdf met een dunne fineerlaag. Het gebruikte duurzame eikenhout is er in meerdere kleuren, van licht tot donker, maar ook geoxideerd, zoals koper en houtskool, helemaal in trek omdat het goed bij de industriële trend past. De lamellen zijn geschoten op vilt van gerecyclede flessen.

De ruimte tussen de lamellen is 13 millimeter zodat het geluid niet terug de ruimte in kan weerkaatsen. De panelen zijn namelijk niet alleen stijlvol, ze dienen ook een doel: een ruimte akoestisch aantrekkelijk te maken. Daarom worden ze ook veel op de zakelijke markt gebruikt, zoals in vergaderruimtes.

In woningen worden ze vooral geplaatst op wanden in de hal, woon- en slaapkamer, maar ook op plafonds. Daartoe hoeft de muur niet recht te zijn: door het vilt is het paneel flexibel en van de afvalstukken kunnen bijvoorbeeld plantenbakken worden gemaakt.

Stalen deuren

Als een van de redenen voor de groeiende populariteit van de akoestische platen noemt Jesper Elenbaas, verantwoordelijk voor het merk in Nederland, de industriële trend. „Stalen deuren en bijvoorbeeld een visgraatvloer in combinatie met veel glas is funest voor de akoestiek.”

Voor het juiste akoestische effect is het zaak op een aantal dingen te letten. De panelen moeten op de grote open vlakken in huis. Elenbaas: „Onze vuistregel is dat er 25 tot 30 procent van de vloeroppervlakte aan de wand op plafond moeten worden geplaatst.” Dat kan direct op de muur (geluidsklasse D), op een regelwerk (C) of met isolatie erachter (A).

Buiten, in een vochtige ruimte of vlak bij de wasbak in de keuken aarden de panelen niet vanwege het mdf-materiaal dat het vocht zal opnemen. Inmiddels springen meerdere bedrijven in op de trend en worden de akoestische panelen door diverse merken en bedrijven aangeboden.