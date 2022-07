Verhitte discussie over hoge zomerse temperaturen

„Er zijn allerlei ’ingrediënten’ nodig om tot een extreem warme dag of een hittegolf te komen”, legt KNMI-klimaatdeskundige Karin van der Wiel uit. „Ik geef enkele voorbeelden: een hogedrukgebied met zonnig weer, aanvoer van warme lucht, zoals vorige week uit Noord Afrika, en een droge grond, waardoor het 'verkoelend' effect van verdamping veel kleiner is. Deze ’ingrediënten’ zijn nu hetzelfde als destijds. Klimaatverandering beïnvloedt echter het ’achtergrondklimaat’, dat is warmer waardoor bovengenoemde effecten tot een hogere temperatuur leiden dan toen.”

Opkikker

Ze vervolgt: „En verder beïnvloedt klimaatverandering ook de losse ’ingrediënten’. Het is ook warmer in Noord Afrika en die warme lucht komt onze kant op. En de bodems in het Middellandse Zeegebied zijn droger. Daardoor krijgt de warmte nog een extra opkikker. Al met al, zorgt klimaatverandering er dus voor dat hitte nu warmer is dan hitte destijds.”

Ze is ervan overtuigd dat de huidige klimaatverandering wordt veroorzaakt door de menselijke uitstoot van broeikasgassen. „De concentratie van CO2 en methaan in de lucht loopt hierdoor op. De snelheid waarmee die concentraties op dit moment toenemen is veel sneller dan ooit hiervoor. De verandering van het klimaat is daardoor ook veel sneller dat in het verleden toen natuurlijke processen zorgden voor veranderingen.”

"Weer nooit 100% veroorzaakt door klimaatverandering"

Volgens haar is deze ontwikkeling niet iets van de laatste tien jaar maar duurt zij al veel langer: „Sinds ongeveer 1950 loopt de temperatuur wereldwijd zeer snel op”, onderstreept ze.

Kritiek

Het klimaatonderzoeksbureau CLINTEL heeft kritiek op het KNMI. „Het is te veel gericht op louter CO2”, zegt CLINTEL-oprichter Marcel Crok.

Tunnelvisie

De klimaatdeskundige en oud-journalist heeft CLINTEL opgericht samen met prof. Guus Berkhout. Ze ontkennen de opwarming van de aarde niet en evenmin het broeikkaseffect. „Maar we moeten ook kijken of er nog andere oorzaken zijn voor zulke warme dagen”, zegt Marcel Crok. „Anders krijg je tunnelvisie. Maar bij het KNMI is altijd de enige oorzaak: CO2. Maar onlangs is er een onderzoek verschenen waarin wordt geconcludeerd dat het warme weer in Nederland te maken heeft met veranderde windrichting.”

Karin van der Wiel onderstreept: „Van een bepaalde weersituatie kun je niet stellen dat die honderd procent door klimaatverandering komt, want er is altijd al variabiliteit van het weer geweest. Klimaatverandering geeft echter een bonus, waardoor sommige fenomenen, bijvoorbeeld hitte, nu vaker en sterker voorkomen dan vroeger.”