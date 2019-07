Lezersreis: ontdek prachtige Hanzestad Zwolle

Bilderberg Grand Hotel Wientjes

Hotel Wientjes is sinds jaar en dag een begrip in Zwolle en omstreken. Dankzij de centrale ligging en de persoonlijke aandacht van onze mensen is Wientjes een intiem en klassiek hotel om te verblijven tijdens een vakantie of weekendtrip.

Onze 57 stijlvolle kamers bieden volop comfort. Restaurant W serveert u op elk moment van de dag lokale heerlijkheden en klassiekers. En met mooi weer strijkt u neer op ons gezellige terras. Schuif na een enerverende dag in het mooie Zwolle aan in ons Grand Café en geniet daar in ongedwongen sfeer van een informeel diner.

U zult al snel merken; aankomen bij Wientjes is thuiskomen.

Ontdek de stad

Ontdek de sfeervolle Hanzestad aan de IJssel. Zwolle ademt één en al sfeer, met prachtige en sfeervolle historische panden in de binnenstad. Een bruisende stad waar u aan het juiste adres bent om gezellig te winkelen. In Zwolle zijn honderden verschillende winkels te vinden, van grote namen tot kleine speciaalzaken en boetieks. Dit maakt Zwolle tot dé shopstad van Overijssel. Ook het aanbod aan culturele activiteiten is verrassend. Van theaters en beeldende kunst tot beroemde musea.

3 dagen (2 nachten) voor € 99 p.p. (o.b.v. 2 pers.)

Inbegrepen

• 2 x overnachting in reguliere kamer

• 2 x Bilderberg Ontbijt

• Omgevingskaart en informatie Zwolle

• 1 x toegang Fundatie

• Huisgemaakte lekkernij

Niet inbegrepen

• toeslag eenpersoons-kamer €30 p.k.p.n.

• gemeente belasting (€0.60 p.p.p.n.) en servicetoeslag (€2.20 p.p.p.n.)

Reserveren

Ga naar bilderberg.nl/vrij en boek het ‘Ontdek deze prachtige Hanzestad’ arrangement.

Aankomst elke dag mogelijk t/m 31 okt 2019