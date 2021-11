5 x dit moet je weten voor een goede luchtkwaliteit in huis

1. Sommige chemicaliën in schoonmaakproducten, verf of geurige luchtverfrissers blijven in de lucht hangen. Ook kan de lucht in huis vervuild raken door koolmonoxide, fijnstof en allergenen als pollen of huidschilfers van huisdieren.

2. Een slechte luchtkwaliteit kan astma of hart- en vaatziekten veroorzaken. Zorg daarom voor goede ventilatie en zet luchtroosters, kiepraampjes of mechanische ventilatie open. Laat deze installaties regelmatig onderhouden.

3. Wat u nog meer kunt doen, is regelmatig stoffen en tevens beddengoed en stoffering reinigen. Gebruik zo mogelijk natuurlijke schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers zonder chemicaliën.

4. Een luchtvochtigheidsgehalte van 40 tot 60% is ideaal. Zet bij te droge lucht een luchtbevochtiger of een paar grote, groene planten neer. Zij verbeteren de luchtvochtigheid in huis door waterdamp in de lucht te brengen. Ook zuiveren ze door overdag CO2 in zuurstof om te zetten.

5. Is uw woning te vochtig, verminder dan de vochtproductie door mechanische ventilatie aan te zetten bij koken of douchen. Hang de was zo mogelijk buiten en zet in de winter de kamerthermostaat niet onder 15 graden.