Zoveel Nederlanders hebben moeite met rondkomen

Uit een onderzoek van het NIBUD, gehouden in Nederland onder mensen van 18 tot 75 jaar, blijkt dat 14 procent van de Nederlanders altijd of maandelijks rood staat. Dat betekent dat meer dan een op de tien volwassenen feitelijk meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt.

Het algemene beeld uit het onderzoek is dat in 2022 veel Nederlandse huishoudens gebukt gaan onder de hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Niet alleen mensen met een uitkering of laag inkomen hebben moeite om alle rekeningen te betalen, ook hogere inkomens moeten beter op hun uitgaven letten om rond te kunnen komen.

Er is een groeiende groep jongvolwassenen tot 35 jaar die geldproblemen ondervindt. Zij lijken het hardst getroffen te worden door de stijging van de vaste lasten. Een groot deel van de mensen met betalingsproblemen ontvangt hiervoor hulp, maar niet iedereen weet de weg naar de hulpverlening te vinden. Weet dat je als werkgever een NIBUD-coach kunt inschakelen als je dit soort problemen bij een van je werknemers detecteert. En mocht jezelf met geldproblemen zitten: check de Budgetcursus Omgaan met Geld.

Betalingsproblemen

Als er veel Nederlanders rood staan, betekent dat natuurlijk ook dat veel huishoudens simpelweg niet rondkomen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 42% van de huishoudens in Nederland in 2022 te maken heeft gehad met één of meer betalingsproblemen.