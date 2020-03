Dierenvraag: hoe voed je een gevonden hond op?

Dierenarts Piet Hellemans beantwoordt wekelijks een ingezonden dierenvraag. Deze week: „Eind dit jaar krijgen we een hond die we op vakantie hebben gevonden: een Koreaanse jindo van vermoedelijk 1 of 2 jaar oud. Het is geen zwerfhond. Heb je tips hoe je zo’n hond opvoedt?”