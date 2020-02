Review: Lydia emotionele rollercoaster

Wat is het?

Lydia is een klein meisje dat je bestuurt in een wereld die wat doet denken aan de gemiddelde film noir. Al vanaf de eerste seconden bekruipt je een gevoel van somberheid, teleurstelling en een zekere vorm van pessimisme. Dit heeft niets te maken met het feit dat je een kind bestuurt dat bang is in het donker en troost zoekt bij een teddybeer. Want je proeft aan alles dat er meer aan de hand is.

Qua gameplay stelt het spelletje, dat je in minder dan drie kwartier uitspeelt, niet zoveel voor. Je bestuurt een klein meisje en loopt wat heen en weer. Af en toe moet je een keuze maken, bestaande uit drie opties, maar daar blijft het wel bij. Je bent op zoek naar het antwoord op de vraag wat er precies aan de hand is. In de digitale winkel van de Switch wordt het spel aangeduid als een ‘avonturenspel’. Een visual novel is meer op zijn plaats en dan vooral één die erg duister is.

Is het wat?

Lydia bevat een interessant verhaal om te doorlopen. Waar je in het begin misschien het idee hebt op zoek te zijn naar een monster, word je in werkelijkheid achtervolgd door de demonen uit Lydia’s jeugd. Hoe de vork precies in de steel zit, zullen we niet uit de doeken doen. Maar de materie gaat diep en daarmee is Lydia allesbehalve een vrolijke game.

Zodra de aftiteling over het scherm loopt, overpeins je de situatie nog eens. Dit zou weleens echt gebeurd kunnen zijn en daarmee wordt de impact van de game nog groter. Het feit dat alles vanuit een kinderlijk perspectief wordt verteld, zorgt voor nog meer overtuigingskracht. Alsof je de Tweede Wereldoorlog beleeft door de ogen van een kind, zoals The Boy in the Striped Pyjamas. Opeens komt een verhaal, dat je al zo vaak gehoord hebt, dan tóch binnen. Zoiets weet Lydia te bewerkstelligen, zij het dat dit verhaal niet over een oorlog gaat.

Plus– en minpunten

+ Overtuigend verhaal

+ Sterke thematiek

+ Goedkoop

- Weinig gameplay

- Erg kort

Conclusie

Als je ermee kunt leven dat je een erg korte game voorgeschoteld krijgt waarbij de gameplay minimaal is en het verhaal voorop staat, kun je met een gerust hart deze titel aanschaffen. Houd er alleen wel rekening mee dat je niet iets speelt waar je vrolijk van wordt. Lydia toont dat het leven niet altijd over rozen gaat en laat je aan het einde van de aftiteling achter met een baksteen in je maag. Hoe zou jij gehandeld hebben als je Lydia zou zijn geweest?

Deze review is in samenwerking met XGN.NL