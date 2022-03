Dagrecept: Groente-fritatta voor de kleine kok

Daarom een recept uit Het vegetarische kinderkookboek (Kluitman), waarin stap voor stap staat hoe je (veilig) te werk gaat in de keuken. Als je wilt, kun je in deze fritatta ook spekjes of worst verwerken. Verhit olijfolie in een hapjespan op middelhoog vuur, voeg de uien toe en kruid met peper en zout. Bak 3-4 minuten tot de uien zacht zijn.

Roer de pompoen erdoor en bak in 8 tot 10 minuten zacht. Voeg een beetje olie toe als het te droog wordt, maar, jonge koks: pas op met hete olie! Verplaats de pompoen naar een kant en bak de champignons 3 minuten mee. Doe dan de boerenkool erbij en roer goed door. Deksel erop, 5 minuten bakken en ook nog 2 minuten de spinazie.

Verwarm de grill voor (middelhoge stand), mix de eieren en kaas in een kom en giet dit over de groenten. Bak 5-6 minuten op laag vuur en leg de pan nog 5-6 minuten onder de grill tot de frittata goudbruin is. Laat even staan en snijd hem in punten.

Nodig voor 3-4 personen:

- 1 rode ui (grof gesneden)

- zeezout en gemalen peper

- halve flespompoen

(voorzichtig geschild, zonder zaadjes, in blokjes)

- 150 g champignons

(in plakjes)

- flinke handvol boerenkool

- flinke handvol spinazie

- 6 eieren

- handvol geraspte

harde kaas