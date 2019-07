Janken in Schotland met de Porsche 718 Spyder

De derde generatie 718 Spyder deelt zijn techniek met de Cayman GT4. Daarom ook het blok dat gebaseerd is op de turbomotoren in de huidige 911 Carrera-modellen. De turbo’s zijn eraf, hij is opgeboord en van heel veel nieuwe onderdelen voorzien. Daardoor levert hij 420 pk bij 7600 toeren per minuut en een koppel van 420 Nm bij 5000 toeren per minuut. Hij is voorlopig alleen met een handgeschakelde zesbak leverbaar en zal volgend jaar ook met een PDK-automaat komen. Hij weegt 1420 kg, heeft de voortrein van de 911 GT3 en in de achteras zijn ook een aantal GT3-componenten terug te vinden voor meer scherpte en gevoel.

Voorts heeft hij meer neerwaartse druk dan voorheen, terwijl de luchtweerstand niet is toegenomen. Dat komt vooral door een veel effectievere diffuser, doordat de uitlaatpijpen uit het midden zijn. Daardoor kan de lucht veel sneller onder de auto vandaan komen. Aan de voorzijde een grote splitter en enkele uitstroomopeningen vóór de voorwielen om de turbulentie rondom de wielkasten te verminderen. De prijs voor de 718 Spyder begint bij 148.500 euro. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst rijdt hem op de uitdagende wegen in Schotland. Voor de verandering zonovergoten!

