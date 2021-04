Hotel van de week: dit hotel in Leiden is de ideale uitvalsbasis om de stad te ontdekken

Soms heb je het geluk om in een pand met een mooie historie te verblijven. Wanneer we de parkeergarage aan de overkant uitlopen, zien we direct op wat voor een bijzondere plek we logeren.

Boutique Hotel d’Oude Morsch ligt naast de Morspoort, aan het water, tegenover de molen en is gevestigd in de oude Morspoort kazerne. Hoewel de overgebleven Leidse stadspoort en het kazernegebouw ons meenemen in de geschiedenis, zijn we weer helemaal bij de tijd zodra we het boetiekhotel binnenstappen. Een en al hedendaags design en stoer ingerichte kamers met veel staal, hout en industriële verlichting.

Onze kamer nodigt uit om er lekker te blijven hangen, maar ook de binnenstad van Leiden lonkt. d’Oude Morsch is namelijk een geweldige uitvalsbasis om de stad te ontdekken. Dit kun je doen met een huursloep, een fiets van het hotel of te voet. Omdat we Leiden goed op ons willen laten inwerken, gaan we lopen. En worden aangenaam verrast door de schoonheid, historie en sfeer. Wat een gezelligheid moet het hier zijn wanneer de horeca weer open is.

Datzelfde geldt voor het terras van ons hotel. Zelfs zonder bediening en tafeltjes is het er druk. Bij het uitgiftepunt is een rij; de keuken van het hotel staat blijkbaar goed bekend bij passanten en mensen die met een bootje langs varen.

Ook wij drinken ons drankje in het parkje voor de deur en beseffen weer hoe fijn het is om na een dag slenteren in een fijne hotelbar terecht te kunnen. D’Oude Morsch heeft een geweldige bar en leuke zitjes, zelfs zonder mensen ziet het er aantrekkelijk uit.

Hoewel we hier helaas ook niet kunnen dineren, doet de behulpzame jongen van de receptie een aantal dinervoorstellen voor op de kamer. Wij hebben andere plannen, maar bestellen alvast ontbijt op onze kamer. Na een heerlijke nacht staat er inderdaad een zeer uitgebreid en goed verzorgd ontbijt voor de deur.

Wanneer we Leiden uitrijden, weten we één ding zeker: als de wereld er weer normaal uitziet, komen we hier zeker nog eens terug.

In ’t kort

Interieur

Industrieel: veel hout, beton en staal. Gezellige bar.

Locatie

Het hotel ligt op een fantastische, historische plek. Een goede uitvalsbasis om het oude centrum te ontdekken en vlakbij de sloepverhuur.

Service

Hoewel de medewerkers door de coronabeperkingen niet veel voor ons konden betekenen, stonden ze klaar waar mogelijk.

Praktisch

Kamerprijs vanaf 120 euro. Het hotel is makkelijk bereikbaar. Aan de overkant van de straat is een grote parkeergarage.

boutiquehoteldeoudemorsch.nl