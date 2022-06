Wat je volgens dermatologen áltijd mee moet nemen in het vliegtuig

Wie op vliegvakantie gaat naar een zonnig oord, neemt als goed is altijd zonnebrandcrème mee in de koffer. Maar wist je dat het ook slim is om zonbescherming bij je te hebben in je handbagage?

Dermatologen raden, vooral als je een stoel bij het raam hebt, je gezicht goed in te smeren. Heb je een lange vlucht voor de boeg, dan is het raadzaam om je zonnebrandcrème meerdere keren aan te brengen.

De Amerikaanse dermatologe Papri Sarkar legt uit aan HuffPost: „Uit een onderzoek dat een aantal jaar terug is gedaan, blijkt dat piloten en cabinepersoneel een grotere kans hebben om een melanoom te krijgen dan mensen die niet in het vliegtuig werken.” Volgens Sarkar is de verklaring daarvoor simpel: „De uv-straling is op 10 kilometer hoogte veel sterker dan op de grond.”

Ook dermatologe Whitney Bowe stelt dat zonbescherming in het vliegtuig onmisbaar is. De ramen van een vliegtuig blokkeren immers wel uv-B-stralen waar je bruin van wordt, maar niet de uv-A-stralen die ervoor kunnen zorgen dat je huid snel veroudert en waar je in het ergste geval huidkanker van kunt krijgen.