Familierecept: tahoe tempeh eenvoudig

„Ruim veertig jaar geleden deed ik vaak mijn boodschappen in Amsterdam, bij mevrouw Den Daas van de Toko ’Istemewa’ aan de Transvaalkade. Zij verkocht ook een beperkt aantal kant en klare zelfgemaakte gerechten.

Ik kocht bij haar altijd een tahoe tempeh-gerecht dat ik bijzonder lekker vond! Bij mijn vraag of zij dat recept ergens had opgeschreven, ontkende zij dat met de opmerking: ’Wah, so gampang!’ Het is zo eenvoudig!” En als ik dan zei: ’Als er nou ooit eens wat met u gebeurt, dan gaat dat recept verloren! Ik beloof dat ook als ik het recept heb, ik het heus wel bij U blijf kopen!’

Maar ik kreeg het niet, totdat zij mij op een avond belde om enkele details over iets anders. Ik vroeg na afloop toch weer om het recept. ’Ach, so gampang!’ zei ze weer, maar toen ik kreeg het wél. Drie maanden daarna is zij plotseling overleden...”

Recept: tahoe tempeh gampang

Nodig:

Blok tahoe, blok tempé, 3 rode en 3 groene lomboks of Spaanse pepers (in stukjes, met of zonder zaadjes), 6 uien gesnipperd, 2 theel. knoflookpoeder, 3 theel. goela djawa, drie theel. trassi, zout.

Bereiding:

De tahoe snijden in plakken van ongeveer 1 cm, de tempeh in plakken van ongeveer ½ cm. Deze aan beide kanten inwrijven met wat zout en knoflookpoeder . Een uurtje laten intrekken en dan frituren. Na afkoeling in blokjes snijden.

Alle lomboks (met of zonder de pitjes!) in stukjes snijden. De gesnipperde ui (zoveel als je maar wilt) aanbakken (fruiten) met de knoflook en de lombok, dan de tempeh en de tahoe erdoor en dan goela djawa. (Misschien nog wat zout?) Echt '’gampang’, gemakkelijk, heerlijk, en vega! (zonder de trassi).

